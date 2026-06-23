2026年秋冬のブルガリ新作レザーグッズコレクションが登場しました。メゾンを象徴するアイコニックなコードに現代的なフォルムを融合し、宝石を思わせる鮮やかなカラーリングで再解釈されたラインアップは、まさにラグジュアリーそのもの。卓越した職人技と洗練されたデザインが織りなす新作バッグは、大人の女性の装いをより一層華やかに彩ってくれます。今回は注目の新作を詳しくご紹介します。 ジュ