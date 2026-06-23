ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が、きょう23日に開幕する。地元・徳島支部から唯一出場する菅章哉（37）へ地元のレジェンドである本紙評論家・中道善博さんが応援のメッセージを送った。私の現役時代に、もしもボートレース鳴門でSG競走開催があったのであれば「優勝できます」と宣言していたことでしょう。それくらい地元水面でのレースには自信がありました。ボートレーサーであれば、地元レース場での