デビューしたばかりの警察犬がお手柄です。「おはぎ号」の愛称を持つオスのジャーマンシェパード、バド・オブ・ヤングファイター号は6月、さいたま市緑区内の介護施設から行方不明になった女性（80代）を捜索し、早期発見に貢献したとして感謝状が贈られました。おはぎ号は6月1日に埼玉県警の嘱託警察犬になったばかりで、デビュー戦での活躍でした。