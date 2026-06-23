現代社会において、重要なインフラとなっている携帯電話ですが、利用停止や強制解約に直面した際、どのような対応を取る人が多いのでしょうか。株式会社アーラリンク（東京都豊島区）が運営する通信困窮者支援事業『誰でもスマホ』が実施した調査によると、約半数が「誰にも相談できなかった」と回答したことがわかりました。【調査結果】スマホの利用停止や強制解約の瀬戸際に立たされた際、誰にも相談できなかった理由調査は、一