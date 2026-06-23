次期スカイラインは日産再建後の象徴となるのか日産が2026年4月に発表した長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」のなかで、今後投入予定の新型車群のティザー映像が公開されました。そのなかでも大きな注目を集めているのが、次期スカイラインとみられるモデルです。現行スカイライン（13代目／V37型）は2014年の発売から約12年が経過しており、歴代モデルのなかでも異例のロングセラーとなっています。【