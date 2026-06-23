6つあるうちの「最後のトンネル」が貫通国土交通省 福井河川国道事務所は2026年6月16日、福井県内で整備を進めている中部縦貫道のうち、「大野油坂（おおのあぶらさか）道路」で「新下半原（しんしもはんばら）トンネル」が貫通したと明らかにしました。開通したらどう便利になるのでしょうか。中部縦貫道は、長野県松本市の中央道 松本JCTから真西に進み、岐阜県の高山を経由し、東海北陸道と一部を重複しつつ、郡上市ま