22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が、楽天・浅村栄斗について言及した。浅村は6−7の11回無死走者なしの第6打席、西武・岩城颯空が1ボール1ストライクから投じたフォークをバックスクリーンに放りこむ値千金の第6号同点本塁打。今江氏は「勝負所での彼の存在感。この一発です。彼の魅力ですし、ここ最近調子がなかなか上がらないというか、本来の自分のスイングができていない