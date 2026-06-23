22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が、同日の楽天戦での西武・源田壮亮の9回の走塁について言及した。西武は6−5の9回二死一、二塁で滝澤夏央の放ったライト前の安打で二塁走者・源田がホームを狙うも、ライト・佐藤直樹の好返球に阻まれホームタッチアウト。この走塁に今江氏は「ベンチからすると追加点、もう1点というところで、ちょっとタイミング的に厳しかったですね」と振