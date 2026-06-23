北中米ワールドカップのグループステージでここまで１勝１分けの日本は現地６月25日、決勝トーナメント進出を懸けてスウェーデンと対戦する。１勝１敗のスウェーデンには、アーセナルのヴィクトル・ヨケレス、リバプールのアレクサンデル・イサクという２人の世界的ストライカーがいる。CBの谷口彰悟はこの両FWについて、「間違いなくこの大会の中でも本当に強烈なアタッカーの２人」と評し、警戒した。「彼らを自由にさせな