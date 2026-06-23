ガソリンスタンドで価格を示す看板＝22日、ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】連休明け22日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は続落し、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが連休前の18日と比べて1.78ドル安の1バレル＝74.82ドルで取引を終えた。3月4日以来、約3カ月半ぶりの安値を付けた。米国とイランの協議進展や、ホルムズ海峡の通航再開に向けた動きが伝わり、供給不安が後退した