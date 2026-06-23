『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“復興の目玉”足湯でポケモン破損和倉温泉の人気スポットで」についてお伝えします。■“復興の目玉”人気キャラクター「ポケモン」の足湯がオープン先月12日、石川県七尾市の和倉温泉に能登半島地震からの“復興の目玉”として登場したのは、人気キャラクター・ポケモンをあしらった「足湯」。オープン初日には地元の園児たちが、ピカチュウなどのポケモンと一緒に足湯を