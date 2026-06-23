【モデルプレス＝2026/06/23】元日向坂46の齊藤京子が、趣里が主演を務めるテレビ朝日系7月期木曜ドラマ「大空港〜GATE24〜」（毎週木曜よる9時）に出演することが決定した。【写真】28歳元日向坂「お店みたい」スペアリブなど彩り豊かな3品公開◆齊藤京子、趣里主演「大空港〜GATE24〜」出演齊藤が演じるのは、【GATE24】に招集された動物検疫職員・遠藤のぞみ。今どきの若者の顔を覗かせ、仕事にもやる気があるのかないのか…い