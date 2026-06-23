『週刊プレイボーイ』27号は6月22日に発売！ 山岡雅弥が、6月22日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』27号に登場！ 山岡雅弥 ©河西遼／集英社 【プロフィール】山岡雅弥（やまおか・みやび）2004年11月29日生まれ福岡県出身身長161cm特技＝ウエークボード、ダンス、レスリング趣味＝映画鑑賞上京前の中学生時代にレスリングで九州チャンピオンに輝き、