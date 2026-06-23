村雨芙美が、イメージDVD『村雨芙美僕だけの家庭教師』（竹書房）を6月26日にリリース。今、最も勢いに乗る彼女が、前作以上の熱量でファンを魅了する一作だ。 村雨芙美 ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 昨年リリースした「ファンサしちゃうね」が大反響を呼んだ彼女。今作も「こんな映像が見たかった」というファンの熱い期待に見事に応え、大満足の内容に仕上がっている。