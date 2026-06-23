天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが日本フィルハーモニー交響楽団の演奏会を鑑賞されました。22日午後7時ごろ、愛子さまは東京・港区のホールに到着し大きな拍手の中、着席されました。この演奏会は日本フィルの創立70周年を記念して行われたもので、オーストリアの作曲家・マーラーの交響曲第8番が演奏されました。愛子さまが日本フィルを鑑賞されるのは初めてで「父から、フルートの独奏が後半にあるから聞き逃さないようにと言わ