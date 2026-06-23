3連勝中でチーム状態が上向きの中、ロッテ・広池が23日の日本ハム戦に先発する。同戦の登板は昨季、救援で2試合2回を投げ1安打無失点。先発は初めてだが、エスコンフィールドのマウンドも経験済みで「チームの状態、雰囲気も良い感じで勝てているので、流れに乗って勝ちをつけられるピッチングができたら」と闘志を燃やした。