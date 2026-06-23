通行人に胸を触らせるなどした疑いで男女3人が書類送検されました。フリーカメラマンの男（37）と無職の女（27）ら3人は2025年、東京・渋谷区の路上で女が胸を露出した状態で穴の空いた段ボールをかぶり、通行人に胸を触らせた上、その様子を撮影した疑いなどがもたれています。3人は「バズると思った」などと容疑を認めているということです。