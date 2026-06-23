◇パ・リーグ楽天8―7西武（2026年6月22日東京Ｄ）楽天は同点の延長12回に登板した2年目右腕・中込が、3者凡退に封じプロ初勝利を手にした。「めちゃくちゃうれしい。（1年目の）去年もあまり投げれずに悔しい思いをしていた」。山梨学院大から独立リーグの四国・徳島を経て24年ドラフト3位で入団した24歳に、同じく初勝利だった吉井監督は「一生に一度のことなんでね」とウイニングボールをプレゼント。「チームで若い