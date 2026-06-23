皇族の数の確保策を巡る皇室典範の改正に向けた「要綱」の案を政府がまとめ、衆参両院の議長らに示しました。木原官房長官は22日に衆議院議長の公邸を訪れ、衆参の議長・副議長に皇室典範改正案の要綱案を説明しました。要綱の原型の「骨子」では、「女性皇族について結婚によって皇族の身分を離れることがないものとする」、「皇族であった者の男系の子孫である15歳以上の男子で、配偶者および子がないものに限り、養子とすること