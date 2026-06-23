7月22日よりフジテレビ系で放送がスタートする『Tokyo middle 30』の主題歌が、シンガーソングライター・ふみのによる書き下ろし楽曲「東京」に決定した。 参考：深川麻衣、『Tokyo middle 30』で3人目の主人公に仲里依紗＆のんと初共演 本作は、中国で大ヒットしたドラマ『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと～上海女子物語～』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイクする恋愛ヒ