7月23日よりテレビ朝日系で放送がスタートする趣里主演の木曜ドラマ『大空港～GATE24～』に、齊藤京子が出演することが発表された。 参考：柳葉敏郎、『大空港～GATE24～』で趣里と『ブギウギ』以来の再共演松雪泰子も出演 本作は、『ドクターX ～外科医・大門未知子～』や『緊急取調室』など、これまで数々のヒット作を生み出してきたテレビ朝日の看板ドラマ枠である木