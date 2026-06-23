パネライのプロフェッショナルダイバーズ「サブマーシブル」シリーズに、2つの新作モデルが登場することが発表された。 （関連：【画像】イエローのスモールセコンド針は特殊作戦部隊の公式インシグニアカラーから着想を得ている（製品画像）） ラインナップされるのは、「サブマーシブル GMT PAM01495」と「サブマーシブル ネイビーシールズ PAM01738」の2モ