[6.23 北中米W杯グループリーグ第2節](フィラデルフィア)※06:00開始<出場メンバー>[フランス]先発GK 16 マイク・メニャンDF 3 リュカ・ディーニュDF 4 ダヨ・ウパメカノDF 5 ジュール・クンデDF 17 ウィリアン・サリバMF 6 クアディオ・コネMF 7 ウスマン・デンベレMF 11 マイケル・オリーズMF 12 ブラッドリー・バルコラMF 14 アドリアン・ラビオFW 10 キリアン・ムバッペ控えGK 1 ブリス・サンバGK 23 ロビン・リセルDF 2