「シャネル（CHANEL）」が、デュア・リパ（Dua Lipa）のオートクチュール ウェディングドレスを制作した。マチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）がデザインするシャネルのオートクチュールとして、初めてのウェディングドレスとなった。【画像をもっと見る】ウェディングドレスは、パリのカンボン通り31番地にあるアトリエで、計1155時間を要する手作業により仕立てられた。複数のメゾンダールが装飾の制作に参加し、ドレス