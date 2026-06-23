本日6月23日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「イケおじVSズケズケ女子」。オープニングでは、舘ひろしの登場に明石家さんまが恐縮しきり。すると舘から、最近ゴルフの練習場でさんまと偶然会ったという話が。舘がさんまに「オーラがあるからすぐわかる」と言うと、大久保佳代子（オアシズ）は「舘さんのオーラのほうがすごくないですか!?」と舘の存在感に惚れ惚れ。9歳から舘のファンだという王林も