この記事をまとめると ■2026年11月1日より自賠責保険料が平均6.2%値上がりする ■過去に自賠責保険の一部が財務省に借りパクされており問題にもなっていた ■自賠責保険の値上がりはトレードオフのようにも一部から見られている 理不尽な自賠責保険の値上げが始まる 2026年11月1日より、自賠責保険料が平均6.2%引き上げられることが決定した。 自賠責保険の値上がりは2013年以来、約13年ぶりで、自家用乗用車（24カ月契約）の