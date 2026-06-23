『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「音楽準備室の火事出火の原因は 小学校の“火元”で現場検証」についてお伝えします。■小学校で火災児童・教員ら11人ケガ先週金曜（19日）、東京都北区の滝野川第三小学校で発生した火事。火はおよそ3時間後に消し止められ、全員が救助されましたが、児童や教員ら、あわせて11人がケガ。命に別条はないということです。■火元の音楽準備室から“燃えた衣類”20日に、警視