7月に台湾で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に出場する、侍ジャパン大学日本代表28名が決まりました。全日本大学野球選手権で54大会ぶり3回目の優勝を果たした関西大からは、エースの米沢友翔投手が選出。準優勝の慶應義塾大からは東京六大学で7勝、防御率1.28をマークし最優秀防御率を獲得した渡辺和大投手ら3人が選出されています。今春は優勝を逃すも、昨秋まで東都大学野球6連覇の青山学院大