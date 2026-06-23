広島のドラフト３位・勝田成内野手（２３）＝近大＝が２２日、直球に振り負けないため、新打法に取り組んでいることを明かした。開幕前はシーズン１００安打を目標に設定していたが、プロのレベルを肌で感じて一歩ずつ段階を踏んでいく方針にシフト。直近３戦連続安打と好調で、２３日からの巨人２連戦（マツダ）にスタメン出場する可能性もある。持ち味の守備に加えて打撃でも存在感を示し、定位置獲得へまい進していく。少し