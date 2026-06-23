俳優の星野真里（44）が22日、自身のインスタグラムを更新。前日、8月29日から30日にかけて放送される日本テレビ系『24時間テレビ49―愛は地球を救う―』のチャリティーランナーを務めることが発表された星野は、“ガッツポーズ”の写真を添えて意気込みをつづった。【写真】「おとめちゃんが24時間走るなんて」初々しいガッツポーズで意気込みを語る星野真里星野は「鍛えれば鍛えるほどに強くなる私の身体こそ宝物 #当たり前