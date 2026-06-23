政策金利の引き上げが発表された。今年に入って中東情勢緊迫化の様子見で引き上げを見送ってきた日本銀行もようやく重い腰を上げ、インフレ、物価高対策へと政策の舵取りを鮮明にした。【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ©mapo/イメージマート利上げでも止まらない円安、不動産市場への影響は？本来金利の引き上げは円買いにつながりやすいと言われてきた。これまで日銀が異常なまでにこだわり続けた低