以前に、「右翼」「左翼」「保守」「リベラル」といった言葉の定義は簡単ではない、まして他人を断定するには慎重であるべきだと思うと当コラムで書いた。【画像】「保守とは何ですか？」と尋ねられ、意外な回答をした石破茂元首相を見るそれを含めて最近しみじみ考えることがある。「高市早苗首相は本当に保守なのか」という疑問だ。あるいは、「高市氏は一体何を守っているのか」と言い換えてもいい。高市早苗首相©時