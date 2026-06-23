ワールドカップを見ていて気になることがある。ボールの変化だ。【写真】「白黒」→「カラフル」に…ワールドカップ公式球の変遷などをじっくり見る恐らくだが「サッカーボール」と聞いて多くの人がイメージするのは「五角形と六角形の白黒模様」の、アレだろう。ところが今や、模様は五角形でも六角形でもないし、なんだかカラフルである。いったいいつの間に、サッカーボールから「白黒」と「五角形と六角形」は消えたのか