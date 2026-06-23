『映画 1リットルの涙』より、主演・錦戸亮のコメント映像とメイキングスチールが解禁された。【動画】錦戸亮「生きるって素晴らしい」 『映画 1リットルの涙』コメント映像シリーズ累計200万部を突破したベストセラー『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）は、15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発症し、25歳の若さで亡くなった木藤亜也さんが、闘病中に手が動かなくなるまで書き綴った日記