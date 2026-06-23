ワールドカップ北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は22日（日本時間23日）、グループJ第2節がダラス・スタジアムで行われ、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシがオーストリア戦で2得点と躍動し、2-0勝利に貢献した。W杯通算で18得点とし、元ドイツ代表ミロスラフ・クローゼ（16得点）を抜いて単独トップに立った。歴史的な1日、記録をさらに伸ばした2点目直後、世界最速でメッシに触れた男性が「急に誰なん