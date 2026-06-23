〈なぜ、ワールドカップから「白黒模様のサッカーボール」が消えたのか意外過ぎる“公式球”の歴史〉から続く「このボールでW杯をやるのは恥」【写真】「ゴール増加」の立役者？今大会の公式球「トリオンダ」や、過去大会の公式球などをじっくり見るイタリア代表の守護神、ジャンルイジ・ブッフォンがそう嘆いたのは、2010年。南アフリカ大会の公式球「ジャブラニ」に対してだった。ジャブラニは真球性が高い＝真ん丸さに