今夜20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は、「イケおじVSズケズケ女子」。舘ひろしが初登場し、王林が9歳の頃から“誰よりも愛している男”だという舘との腕組みツーショットに歓喜する。【写真】王林も大興奮！『さんま御殿!!』初登場の舘ひろしオープニングでは、舘ひろしの登場にさんまが恐縮しきり。すると舘から、最近ゴルフ練習場でさんまと偶然会ったというエピソードが明かされる。舘がさんまに「オー