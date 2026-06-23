黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第10話が22日に放送され、選挙事務所に突然現れた意外な人物に茉莉（黒木）があ然とすると、ネット上には「ラスボス感半端ない」「本領発揮」「すごいことになりそう」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】星空を見上げる茉莉（黒木華）とあかり（野呂佳代）『銀河の一票』第10話より選