タレントの武田久美子（５７）の「お知らせ」に多くの反響が寄せられている。武田は２２日にインスタグラムで「皆様に素敵なお知らせがあります」と書き出し、「このたび２３年ぶりの写真集を、講談社より出版致します！」と発表。「発売は９月ですが、６月２５日発売の『ＦＲＩＤＡＹ』では先行カットを掲載しております」と明かし、撮影中のオフショットを掲載した。「長年私のファンの皆様方からは『もういちど写真集を