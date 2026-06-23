【ナッシュビル（米テネシー州）２２日＝金川誉】日本代表は、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦のスウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを行った。チュニジア戦に先発出場した選手たちは軽めの調整。それ以外の選手たちは、７対７のゲーム形式などで強度を上げた練習に汗を流した。 今大会、森保一監督は２試合で計２２人の選手をピッチに送り出すという、異例の選手起用を行っ