タレントの安めぐみが２２日までに自身のインスタグラムを更新し、父の日の写真を公開した。「昨日は父の日でしたね。今年もみんなでお花渡しました。今日もお疲れ様でした」「父にも渡しました」「３枚目次女暴れています笑」とともに、子どもたちと花束を抱えた写真を投稿。ファンからは「いいね。花は男でももらうとうれしいものだ」「いつもきれいでかわいくてパパさんがうらやましいです」「偉いぞ！」などの声が集まっ