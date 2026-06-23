〈「俺たちは同じロシア人じゃないのか…!?」極東の戦場に送り込まれたワグネル隊員の“素性”〉から続く ワグネル隊のサーシャとワーニャの前日譚──。サンクト・ペテルブルグで警察官と組んで麻薬密売に従事していた2人だが、警察に裏切られ、逮捕されてしまう……。「小隊」第11話 前編を読む次回は7月7日（火）更新予定です。（柏葉比呂樹,砂川文次）