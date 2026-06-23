美術家の横尾忠則氏(89)が22日、自身のX(旧ツイッター)を更新。歩行困難になり、救急搬送されていたことを明かした。 【写真】自身がデザインしたラッピング電車の模型を手に取る横尾忠則氏 横尾氏は「先週だったか、久し振りで、何年振り？いや何ヶ月振りかで救急車に乗せられて病院に搬送された」と報告。運ばれた原因については「アトリエで、さあ帰ろうと思ったら身体が前に動かない。ソファーに倒れるしか