新感覚捕物帳、泣きたいときの長屋ものから、レシピ付料理人小説に、終わらない長大シリーズまで。文庫書下ろし時代小説の多彩な魅力を、本の達人たちが語る語る！【写真】この記事の写真を見る（3枚）広大な書下ろし文庫の森に迷い込んだ読者諸賢のための、道案内となる座談会をお届けします。細谷正充さん文芸評論家（もと書店員）アンソロジストとしても活躍野沢香代さんタロー書房時代小説の文庫担当昼間匠さん