町野はナッシュビルで別メニュー調整日本代表は現地時間6月22日、北中米ワールドカップ（W杯）のベースキャンプ地アメリカ・ナッシュビルで練習を実施した。体調不良のためチュニジア戦を欠場した日本代表FW町野修斗は、ベースキャンプ地アメリカ・ナッシュビルの練習場に姿を現し、別メニューで調整した。MF遠藤航の負傷離脱に伴い追加招集された町野だったが、20日のGS第2戦チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）は体調不良