大学時代に始めたブログの簡単レシピと軽妙な関西弁の語り口が人気を呼び、いまやレシピ本は累計780万部超のベストセラーを記録する料理コラムニストの山本ゆりさん。「暮らし」をテーマにした原田ひ香さん最新作『＃台所のあるところ』を語ります。（後編はこちら）【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆冷蔵庫にはその家の食生活と歴史が「台所のあるところ」と聞くと、ホカホカのご飯、食卓に並ぶ笑顔、母から子への愛情