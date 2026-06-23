〈「台所は時にしんどく、煩わしい場所でもある」料理コラムニスト・山本ゆりの語る“ストゼロ”と台所〉から続く大学時代に始めたブログの簡単レシピと軽妙な関西弁の語り口が人気を呼び、いまやレシピ本は累計780万部超のベストセラーを記録する料理コラムニストの山本ゆりさん。「暮らし」をテーマにした原田ひ香さん最新作『＃台所のあるところ』を語ります。（前編はこちら）【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆ファ