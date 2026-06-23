7月22日スタートのフジテレビ水10ドラマ『Tokyo middle 30』（毎週水曜後10：00）の主題歌が、シンガーソングライター・ふみのの書き下ろし楽曲『東京』に決定。ちゃんみな主宰のセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第一弾アーティストとして大きな注目を浴びているふみのが、現代に生きる葛藤の中で日々奮闘するすべての人へ、本主題歌でそっと寄り添う。【写真】『Tokyo middle 30』に出演する仲里依紗＆の