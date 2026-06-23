新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、密着企画「NO MAKE」で、漫才コンビ・ツービートのビートきよしの“イマ”に独占密着した最新話を配信した。【写真】超貴重！ビートたけし、世界的ミュージシャンと夫妻で対面現在76歳となったきよしは、横浜でカラオケパブ「スター☆場」を経営し、ほぼ毎日店に立ちながら接客を行っている。営業中にもかかわらずマッサージを受けたり、居眠りしたりと自由すぎる姿を見せながらも、