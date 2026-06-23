俳優・趣里が主演を務める7月23日スタートのテレビ朝日系木曜ドラマ『大空港〜GATE24〜』（毎週木曜後9：00）に、元日向坂46で俳優の齊藤京子が動物検疫職員役で出演することが発表された。【写真】趣里、柳葉敏郎、松雪泰子ら『大空港』の豪華キャスト本作は、趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変わりな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「GATE